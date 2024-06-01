Украинцы атакуют российские регионы, за 15 минут над Белгородом раздалось около 40 взрывов

В ночь на 1 июня над Белгородом прозвучало
примерно 40 взрывов за 15 минут. В Белгородской области дроном атакована Мокрая Орловка (повреждены
жилой дом и автомобиль); обстреляна
Новая Таволжанка (это село и Архангельское остались без света); дрон атаковал кабину "Камаза" в Нижнем Берёзове-Втором, машина повреждена
, люди успели спастись; обстреляно
Беленькое (повреждены семь частных жилых домов). Затем под обстрел ВСУ попало село Графовка; повреждена линия электропередачи, без света
остались жители шести населенных пунктов: Прилесья, Графовки, Романовки, Демидовки, Поповки и Репяховки.
В Курской области за сутки обстреливались Гордеевка, Троицкое, Успеновка, Весёлое, Сергеевка, хутор Олешня, Старая Николаевка.
Сбросы с украинских коптеров и удары дронов-камикадзе зафиксированы вблизи хутора Титова, точки пропуска "Крупец", Анатольевки, Городища, Козина, железнодорожной станции Суджа и сёл Гуево, Горналь, Николаево-Дарьино, посёлков Тёткино и Новый Путь, деревни Елизаветовки, села Троицкое и деревни Успеновки. В Городище повреждена ЛЭП, вблизи Козина повреждён грузовой автомобиль, также возник пожар на одном из предприятий, который оперативно потушен. В селе Горналь взрывом поврежден трактор, также нарушена линия энергоснабжения (восстановлена).
В Брянской области обстреляна Лемешовка, нарушено энергоснабжение, повреждены шесть жилых домовладений и легковой автомобиль.
В Петровском районе Донецка из-за украинского обстрела погибла женщина 1974 г.р.
Также ночью украинцы ударили
из РСЗО "Хаймарс" по Стаханову в ЛНР. Под обстрел попал район института. Глава города Сергей Жевлаков сообщил
, что "в учебном заведении повреждено более 200 окон, пострадало помещение музея и учебные аудитории. Перебит газопровод и линии электропередачи. Без света порядка 150 абонентов. Частично повреждено остекление нескольких частных и одного многоквартирного дома. На проезжей части - воронка после разрыва снаряда". По счастливой случайности обошлось без жертв.