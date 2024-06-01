Украинцы атакуют российские регионы, за 15 минут над Белгородом раздалось около 40 взрывов

Сбросы с украинских коптеров и удары дронов-камикадзе зафиксированы вблизи хутора Титова, точки пропуска "Крупец", Анатольевки, Городища, Козина, железнодорожной станции Суджа и сёл Гуево, Горналь, Николаево-Дарьино, посёлков Тёткино и Новый Путь, деревни Елизаветовки, села Троицкое и деревни Успеновки. В Городище повреждена ЛЭП, вблизи Козина повреждён грузовой автомобиль, также возник пожар на одном из предприятий, который оперативно потушен. В селе Горналь взрывом поврежден трактор, также нарушена линия энергоснабжения (восстановлена).

В Брянской области обстреляна Лемешовка, нарушено энергоснабжение, повреждены шесть жилых домовладений и легковой автомобиль.

В Петровском районе Донецка из-за украинского обстрела погибла женщина 1974 г.р.