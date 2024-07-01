 

В Пакистане заявили, что кощунственное высказывание в соцсетях спровоцировало массовые нападения на церкви и христиан

Антитеррористический суд Пакистана приговорил к смертной казни молодого христианина, признав его виновным в распространении оскорбительных для мусульман высказываний в социальных сетях. Кроме того, следствие обвинило христианина в том, что его "кощунственный контент" в интернете вызвал протесты мусульман и в августе 2023 года спровоцировал их нападения на более чем 20 церквей, представителей христианской общины и их дома в городе Фейсалабад в провинции Пенджаб. Никто из тех погромщиков не был осужден. 

Ранее британская "Дейли Мейл" сообщала, что доктор Мохаммад бин Абдулкарим Аль-Исса, генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги, заявил, будто "необоснованные подозрения" в отношении ислама могут подтолкнуть умеренных последователей этой религии к формированию жёстких взглядов, которые приводят к терроризму. Читатели "Дейли Мейл" восприняли это заявление как шантаж и поиск повода для оправдания насилия. 

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