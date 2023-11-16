Карантины оказались менее эффективны для борьбы с ковидом, чем способность людей приспосабливаться

Как пишет массовая британская газета "Дейли Мейл", крупное исследование, поддержанное Оксфордским университетом (результаты его опубликованы в журнале "Nature Human Behavior"), показало, что при введении ковидорегуляций смертность от ковида снижалась на 35%, а безработица подскакивала на 64%. В тех же случаях, когда люди корректировали своё поведение по своему усмотрению, смертность снижалась на 50%, а безработица увеличивалась на 40%. Закрытие производств почти никак не влияло на заболеваемость, зато вело к большому всплеску безработицы. Кроме того, введение ограничений в связи с пандемией на позднем этапе, когда люди уже адаптировали свое поведение, "приводит к двойному удару в виде увеличения смертности и безработицы".



