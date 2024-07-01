В Петербурге мигрант сбил школьницу, в Новосибирской области мигранты устроили нарколабораторию

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В Петербурге мигрант из Узбекистана сбил шестнадцатилетнюю школьницу, вышедшую из трамвая на проспекте Добролюбова. Пострадавшая девушка некоторое время не сможет ходить. Мигранта ранее дважды ловили на нарушениях правил дорожного движения. 

 

В Петрозаводске мигранты избили заступившихся за девушек мужчин, били ногами в спину и по голове.

В центре Москвы бандиты из Узбекистана и Дагестана похитили итальянского предпринимателя и увезли в сторону украинской границы. Его удалось найти и освободить.

В Новосибирске участники преступной группы организовали канал незаконной миграции из ближнего зарубежья, и двое их таких незаконно легализованных иностранцев организовали нарколабораторию в Болотнинском районе Новосибирской области. Изъято 44 килограмма мефедрона на 110 миллионов рублей, 1,5 тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Возбуждено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Число выявляемых в РФ преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выросло более чем вдвое


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