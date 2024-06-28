Американцы поддерживают "зелёную" энергетику, но не горят желанием покупать электрические автомобили

По данным
американского Исследовательского центра Пью, граждане США абстрактно поддерживают "зелёную" энергетику, не использующую ископаемые ресурсы. В особенности это касается демократов: 91% из них выступают за развитие солнечной энергетики, 88% - за развитие ветровой энергетики. Для республиканцев эти цифры значительно меньше: 64% и 56% соответственно. 61% республиканцев уверены, что необходимо развивать использование ископаемых источников энергии, 87% демократов делают ставку на энергию солнца, ветра, воды. 83% республиканцев против того, чтобы правительство США реализовывало свои планы по внедрению электрических автомобилей (предполагается, что к 2032 году они должны составить по крайней мере половину всех новых авто, продаваемых в США). С республиканцами солидарны 35% демократов, так что в целом противников этого правительственного замысла в США больше, чем сторонников (58% vs. 40%). И только три из десяти
американцев говорят, что всерьёз рассматривают для себя возможность покупки электрического автомобиля, причём даже среди демократов готовы купить электрический автомобиль только 45%. Электроавтомобили представляются американцам дорогостоящими и ненадёжными, их популярность, несмотря на пропаганду, падает.