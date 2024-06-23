151 человек пострадал при атаке украинцев на Севастополь, в том числе 27 детей, 4 погибли

По последним данным, 151 человек получил ранения и травмы в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ, в том числе 27 детей, из них пятеро - в тяжёлом состоянии. Семеро взрослых в тяжёлом состоянии, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова София: она находилась с родителями на отдыхе на пляже.

ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по Грайворону. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома, погиб мирный житель. Другие дроны атаковали центр города, пострадали три мирных жителя. В многоквартирном доме повреждено остекление, повреждения получили несколько автомобилей и магазин. Также атакованы: Грузское, Безымено, Дубовое, Демидовка, повреждены частные дома, коммерческий объект, система водоснабжения. Три человека ранены в Муроме при падении дрона-камикадзе.

В Брянской области атаковано село Новый Ропск, ранен мирный житель, повреждены два частных дома.

В Донецке мирный житель 1957 г.р. погиб в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного боеприпаса.