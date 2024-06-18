Религиозность жителей Восточной Азии уменьшилась в последние десятилетия

Американский Исследовательский центр Пью публикует обзор религиозности шести стран восточно-азиатского региона. В этих местах среди верований населения преобладает буддизм, однако весьма заметна тенденция к уменьшению религиозности. 61% жителей Гонконга, 52% южных корейцев, 48% вьетнамцев, 42% японцев и 27% жителей Тайваня говорят, что они не религиозны. Помимо буддистов, в Южной Корее и Гонконге заметна доля христиан, а на Тайване - последователей Дао. Только 11% гонконгцев, 6% японцев, 16% южных корейцев, 11% тайванцев и 26% вьетнамцев признают, что религия - очень важная часть их жизни. При этом в Японии, на Тайване и во Вьетнаме очень распространён культ умерших предков, им предлагают еду и напитки.

80% гонконгцев, 51% японцев, 65% южных корейцев, 86% тайванцев и 91% вьетнамцев считают, что религия помогает людям принимать правильные решения и хорошо поступать по отношению к другим людям. Вместе с тем, 43% гонконгцев, 42% южных корейцев и 37% японцев считают, что религия плодит суеверия и иррациональное мышление.

37% гонконгцев, 35% южных корейцев, 22% тайванцев и 21% японцев сказали, что их воспитывали в религиозной традиции, но с возрастом они утратили религиозность. Лишь во Вьетнаме уровень религиозности изменился мало (4%).











