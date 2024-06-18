 

Религиозность жителей Восточной Азии уменьшилась в последние десятилетия

Американский Исследовательский центр Пью публикует обзор религиозности шести стран восточно-азиатского региона. В этих местах среди верований населения преобладает буддизм, однако весьма заметна тенденция к уменьшению религиозности. 61% жителей Гонконга, 52% южных корейцев, 48% вьетнамцев, 42% японцев и 27% жителей Тайваня говорят, что они не религиозны. Помимо буддистов, в Южной Корее и Гонконге заметна доля христиан, а на Тайване - последователей Дао. Только 11% гонконгцев, 6% японцев, 16% южных корейцев, 11% тайванцев и 26% вьетнамцев признают, что религия - очень важная часть их жизни. При этом в Японии, на Тайване и во Вьетнаме очень распространён культ умерших предков, им предлагают еду и напитки. 
80% гонконгцев, 51% японцев, 65% южных корейцев, 86% тайванцев и 91% вьетнамцев считают, что религия помогает людям принимать правильные решения и хорошо поступать по отношению к другим людям. Вместе с тем, 43% гонконгцев, 42% южных корейцев и 37% японцев считают, что религия плодит суеверия и иррациональное мышление.
37% гонконгцев, 35% южных корейцев, 22% тайванцев и 21% японцев сказали, что их воспитывали в религиозной традиции, но с возрастом они утратили религиозность. Лишь во Вьетнаме уровень религиозности изменился мало (4%). 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Японии, Южной Корее, Гонконге и на Тайване рассказали, кого считают угрозой
» Что думают люди в развитых странах о финансовом будущем своих детей
» Политическая система нуждается в реформировании: опрос в экономически-развитых странах
» Почти во всех странах стало меньше гражданского единства, чем "до пандемии"
» Россию очень не любят японцы, израильтяне, французы и турки
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Религиозность жителей Восточной Азии уменьшилась в последние десятилетия

  • 11:37
  • 175
Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

В Приморье задержали банду мигрантов-насильников, в Москве при расследовании отравления салатами нашли нелегалов

  • 10:34
  • 236

В Азове загорелись нефтяные резервуары. Русские хакеры опубликовали данные 1,2 тыс. украинских операторов дронов

  • 10:12
  • 473

На СВО погиб организатор Розанов-Клуба Александр Калинин

  • 00:48
  • 337

МВД заявило, что изъятие загранпаспортов у россиян не носит массового характера

  • 15:35
  • 335
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru