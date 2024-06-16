Больше 150 боеприпасов выпущено по Белгородчине, в ДНР снова погиб журналист

Военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки дронов ВСУ под Угледаром в зоне СВО. Это произошло в районе Никольского монастыря, откуда журналист планировал сделать репортаж. Также ВСУ дважды обстреляли Петровский район Донецка в течение пяти минут.

ВСУ выпустили более 150 боеприпасов по территории Белгородской области за сутки. Сохраняется отключение электроэнергии в селах Устинка, Ясные Зори, Нечаевка и Черемошное. В Березовке повреждены два многоквартирных дома, три легковых автомобиля, две единицы сельскохозяйственной техники, кровля одного из помещений сельскохозяйственного предприятия. По поселку Горьковский, селам Безымено и Головчино ВСУ выпустили по 10 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских снарядов. Повреждены два частных домовладения, три автомобиля, два административных здания, фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского Дома культуры. При атаке дрона-камикадзе в Красном ранены два мирных жителя, повреждены два автомобиля, гараж и линия электропередачи.

