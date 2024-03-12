Массовая атака на Белгородскую область, есть раненые; пожары в Орле и Кстове

райворон повреждены 11 частных домовладений, 5 автомобилей, осколками посечено здание районного суда. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению. Из-за повреждения линии электропередачи

остались жители ещё пяти населенных пунктов: поселка Горьковский и сел Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогошь.

атаковано коммерческое предприятие. В Шебекине есть повреждения