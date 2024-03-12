Массовая атака на Белгородскую область, есть раненые; пожары в Орле и Кстове

В результате атаки украинского БПЛА на Белгородскую область без света
остались сёла Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка. Затем в результате атаки на Грайворон повреждены 11 частных домовладений, 5 автомобилей, осколками посечено здание районного суда. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению. Из-за повреждения линии электропередачи без света остались жители ещё пяти населенных пунктов: поселка Горьковский и сел Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогошь. В Белгороде атаковано коммерческое предприятие. В Шебекине есть повреждения
шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детсада и техникума. Кроме того, повреждены два легковых автомобиля. Также в области обстреляно Прилесье, повреждены
местный ДК и сельхозпредприятие.
В Курской области украинцы обстреляли Глушковский, Кореневский и Суджанский районы, повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линия электропередачи, в селе Горналь нет света
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