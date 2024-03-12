Массовая атака на Белгородскую область, есть раненые; пожары в Орле и Кстове

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В ночь на 12 марта украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Орле, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Из соседних домов эвакуированы 17 человек.
Объект ТЭК был атакован в промзоне Кстова Нижегордской области, загорелась одна из установок по переработке нефти. Около 11 дня горение удалось потушить.
В результате атаки украинского БПЛА на Белгородскую область без света остались сёла Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка. Затем в результате атаки на Грайворон повреждены 11 частных домовладений, 5 автомобилей, осколками посечено здание районного суда. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению. Из-за повреждения линии электропередачи без света остались жители ещё пяти населенных пунктов: поселка Горьковский и сел Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогошь. В Белгороде атаковано коммерческое предприятие. В Шебекине есть повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детсада и техникума. Кроме того, повреждены два легковых автомобиля. Также в области обстреляно Прилесье, повреждены местный ДК и сельхозпредприятие.
В Курской области украинцы обстреляли Глушковский, Кореневский и Суджанский районы, повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линия электропередачи, в селе Горналь нет света.
Известно о раненых: мирный житель получил ранение брюшной полости в белгородском Шебекине, там же женщина получила осколочное ранение лица. 
Также известно о раненом в результате падения дрона в районе Грайворона и двух раненых в курском Тёткине во время перестрелки с ДРГ.
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