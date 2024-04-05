Украинцы атакуют ЗАЭС, раненые в Курской, Брянской, Ростовской областях

Украинцы атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотных летательных аппаратов. Удар пришёлся на грузовой порт и азотно-кислородную станцию номер два. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули , что эти удары могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию станции.

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Тавровском сельском поселении повреждены два частных жилых домовладения и одно административное здание,

в Дубовском пострадали два частных домовладения, в Никольском - одна надворная постройка, в поселке Разумное - два автомобиля, в Головинском сельском поселении - одно частное домовладение.

По селу Журавлевка выпущено 19 артиллерийских снарядов, в Вязовом

разрушения различной степени получили три частных жилых дома и хозпостройки, в зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна, повреждены линии электро- и газоснабжения.

В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов, и

з гранатомета обстрелян поселок Красное - зафиксировано 42 гранатометных выстрела, повреждено здание сельскохозяйственного объекта, а при новом обстреле -- три дома и два автомобиля. В Дроновке

повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. В Шебекине