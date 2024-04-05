 

Украинцы атакуют ЗАЭС, раненые в Курской, Брянской, Ростовской областях

 

Украинцы атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотных летательных аппаратов. Удар пришёлся на грузовой порт и азотно-кислородную станцию номер два. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что эти удары могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию станции. 

11 жилых домов, хозпостройки, сельхозтехника, три легковых автомобиля повреждены в брянском селе Чуровичи в результате украинского обстрела. В брянском посёлке Суземка украинским обстрелом ранены три человека, повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. В Демьянках обстрелом повреждены два административных здания, два жилых домовладения, хозпостройки.
В Курске в результате украинской атаки полностью сгорел частный жилой дом, в Тёткине ранена женщина, также в Курской области обстреляны Попово-Лежачи.
Восемь человек ранены в результате детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА в Морозовском районе Ростовской области.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгородской области за сутки: в Тавровском сельском поселении повреждены два частных жилых домовладения и одно административное здание, в Дубовском пострадали два частных домовладения, в Никольском - одна надворная постройка, в поселке Разумное - два автомобиля, в Головинском сельском поселении - одно частное домовладение. По селу Журавлевка выпущено 19 артиллерийских снарядов, в Вязовом разрушения различной степени получили три частных жилых дома и хозпостройки, в зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна, повреждены линии электро- и газоснабжения. В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов, из гранатомета обстрелян поселок Красное - зафиксировано 42 гранатометных выстрела, повреждено здание сельскохозяйственного объекта, а при новом обстреле -- три дома и два автомобиля. В Дроновке повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. В Шебекине в поле FPV-дроном атакован трактор, в результате взрыва трактор полностью сгорел, механизатор повредил руку. 
Украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области, человек успел выбежать из машины и укрыться в здании.

 




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