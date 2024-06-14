Атаки на Воронежскую и Ростовскую области, в Белгородской четверо раненых

Село Маломихайловка Шебекинского городского округа было дважды атаковано дронами-камикадзе. Первый дрон сдетонировал рядом с магазином. Ранены четыре мирных жителя.

В самом магазине выбиты окна. Другой дрон

атаковал легковой автомобиль, который полностью сгорел. Ещё один автомобиль повреждён.