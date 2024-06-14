 

Атаки на Воронежскую и Ростовскую области, в Белгородской четверо раненых

Несколько населённых пунктов Морозовского района Ростовской области оказались без электричества в результате атаки беспилотников, в ночь на пятницу над регионом перехвачено 70 беспилотников ВСУ.
В результате атаки украинских беспилотников повреждены несколько резервуаров с топливом на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области.
Село Маломихайловка Шебекинского городского округа было дважды атаковано дронами-камикадзе. Первый дрон сдетонировал рядом с магазином. Ранены четыре мирных жителя. В самом магазине выбиты окна. Другой дрон атаковал легковой автомобиль, который полностью сгорел. Ещё один автомобиль повреждён. 

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