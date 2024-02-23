 

Украинцы атакуют российские регионы, в Горловке трое раненых

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил о троих раненых в результате обстрела со стороны украинских войск и прямого попадания в частный жилой дом. Это мирные жители: женщины 1954 и 1980 годов рождения и мужчина 1966 года рождения.
В Шебекине (Белгородская область) украинский беспилотник сбросил взрывчатку на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. Повреждён автомобиль. Другой дрон сбросил взрывчатку рядом с продуктовым магазином в Козинке. Выбиты стёкла в магазине, повреждён находившийся рядом автомобиль.
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APN.ru