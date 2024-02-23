Украинцы атакуют российские регионы, в Горловке трое раненых

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил о троих раненых
в результате обстрела со стороны украинских войск и прямого попадания в частный жилой дом. Это мирные жители: женщины 1954 и 1980 годов рождения и мужчина 1966 года рождения.
В Шебекине (Белгородская область) украинский беспилотник сбросил взрывчатку
на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. Повреждён автомобиль. Другой дрон сбросил взрывчатку рядом с продуктовым магазином в Козинке. Выбиты стёкла в магазине, повреждён находившийся рядом автомобиль.