 

Инфляция -- первая проблема, которая волнует американцев, ковид -- последняя

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 70% американцев считают инфляцию очень большой проблемой, ещё 23% считают её просто большой проблемой. Инфляция -- лидер среди всех проблем США.
На втором месте идёт доступность услуг здравоохранения: 55% американцев считают её очень большой проблемой, 32% -- просто большой проблемой.
На третьем месте преступность: 54% и 34% соответственно.
Ковид оказался на последнем -- двенадцатом -- месте в списке проблем, беспокоящих американцев. Тем не менее, 19% считают его очень большой проблемой и 38% -- просто большой проблемой.
Также жителей США в разной степени беспокоят изменения климата, расизм, безработица, качество школьного образования, нелегальная иммиграция, состояние дорожной инфраструктуры.
Украина не попала в число проблем, беспокоящих американцев.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/05/12/by-a-wide-margin-americans-view-inflation-as-the-top-problem-facing-the-country-today/

 


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