Инфляция -- первая проблема, которая волнует американцев, ковид -- последняя

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 70% американцев считают инфляцию очень большой проблемой, ещё 23% считают её просто большой проблемой. Инфляция -- лидер среди всех проблем США.

На втором месте идёт доступность услуг здравоохранения: 55% американцев считают её очень большой проблемой, 32% -- просто большой проблемой.

На третьем месте преступность: 54% и 34% соответственно.

Ковид оказался на последнем -- двенадцатом -- месте в списке проблем, беспокоящих американцев. Тем не менее, 19% считают его очень большой проблемой и 38% -- просто большой проблемой.

Также жителей США в разной степени беспокоят изменения климата, расизм, безработица, качество школьного образования, нелегальная иммиграция, состояние дорожной инфраструктуры.

Украина не попала в число проблем, беспокоящих американцев.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/05/12/by-a-wide-margin-americans-view-inflation-as-the-top-problem-facing-the-country-today/











