Мэрия Новосибирска поздравила россиян картой без Калининграда, Крыма и Донбасса и назвала это ошибкой





12 июня мэрия Новосибирска разместила в социальных сетях карту РФ, чтобы поздравить горожан с Днём России. На карте отсутствовали Калининградская область, Республика Крым и Новороссия. Когда граждане обратили на это внимание, мэрия также заметила странности карты и назвала их "ошибкой в инфографике".

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Как отмечает историк права Александр Верещагин, "в этой замечательной декларации про русских не говорилось ни слова, зато сказано было, что РСФСР "есть суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нём народами". То есть селькупы точно так же создали Россию, как и русские. Декларация 1990 г. расходилась с действовавшей Конституцией и, так сказать, "опережала" её. Декларации этой мы обязаны, среди прочего, и первым упоминанием о многонациональности РСФСР: "Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее многонациональный народ".