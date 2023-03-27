Группа общественных деятелей предложила привести День России в соответствие с политической историей

Группа общественных деятелей и предпринимателей опубликовала открытое письмо с предложением праздновать День России 12 июня, но привязывать эту дату не ко дню голосования Верховного совета РСФСР в 1990 году за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР в составе Советского Союза, -- а к событиям 862 года: в дореволюционной России этот год считался точкой отсчета отечественной политической истории.

Письмо подписано учредителями проекта «Россия-2062» Борисом Акимовым и Олегом Степановым, предпринимателями Алексеем Захаровым и Варварой Зениной, политологами Павлом Склянчуком и Дмитрием Ольшанским, политиком Романом Юнеманом, дизайнером Артемием Лебедевым, математиком и экономистом Алексеем Саватеевым, историком русской кухни, шеф-поваром и телеведущим Максимом Сырниковым, музыкантом и председателем правления "Российского Фольклорного Союза" Сергеем Старостиным и другими неравнодушными русскими людьми.

«Раз в год, несмотря на праздник, мы испытываем неловкое чувство. Это происходит 12 июня,— говорится в письме.— Каждый год в этот день приходится отвечать себе и окружающим, а что мы отмечаем в этот день? 12 июня 1990 года Верховный совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Это событие всегда, мягко говоря, казалось весьма сомнительным поводом для радости и празднования. Но если раньше мы предпочитали не обращать внимания на такие символические "странности" в собственном государственном устройстве, то сейчас, в условиях наступления новой эпохи, эпохи обретения национальной идентичности, праздник "отделения России от России" выглядит провокационно и трагикомично... Наше предложение состоит в том, чтобы объявить 12 июня Днем России или Днем Рождения России, но вести летоисчисление не от 1990, а от 862 года... Каждый год в этот день мы будем вспоминать, что нам уже более 11 веков от роду. И можно уже потихоньку готовиться к новому юбилею — в 2062 году России исполнится 12 веков! А в текущем 2023 году 12 июня мы уже можем отпраздновать наше общее 1161-летие! ».

Напомним, что тысячелетие России широко праздновалось в 1862 году.



