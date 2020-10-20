Мэрия Москвы всё-таки планирует отслеживать передвижения горожан

Совсем недавно мэрия Москвы уже опровергала , что имеет планы по отслеживанию передвижения москвичей.

Однако мэрия планирует потратить 155,2 млн рублей на систему мониторинга , которая будет работать в связке с камерами видеонаблюдения и позволит составить представление о перемещении горожан.

"Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице", -- пишет газета "Коммерсант".

Информацию предполагается собирать с помощью уникальных MAC-адресов смартфонов. Считается, что собранная информация остаётся обезличенной, а не привязанной к конкретному человеку.

В то же время "сервис, который проанализирует транзакции и передвижение россиян, связав эти данные" планирует создать и Сбербанк



