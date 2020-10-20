 

Мэрия Москвы всё-таки планирует отслеживать передвижения горожан

Совсем недавно мэрия Москвы уже опровергала, что имеет планы по отслеживанию передвижения москвичей. 
 
Однако мэрия планирует потратить 155,2 млн рублей на систему мониторинга, которая будет работать в связке с камерами видеонаблюдения и позволит составить представление о перемещении горожан. 
 
"Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице", -- пишет газета "Коммерсант".
 
Информацию предполагается собирать с помощью уникальных MAC-адресов смартфонов. Считается, что собранная информация остаётся обезличенной, а не привязанной к конкретному человеку. 
 
В то же время "сервис, который проанализирует транзакции и передвижение россиян, связав эти данные" планирует создать и Сбербанк.

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