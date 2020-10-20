Мэрия Москвы всё-таки планирует отслеживать передвижения горожан
- 20.10.2020, 18:52,
- Новости
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Совсем недавно мэрия Москвы уже опровергала
, что имеет планы по отслеживанию передвижения москвичей.
Однако мэрия планирует потратить 155,2 млн рублей на систему мониторинга
, которая будет работать в связке с камерами видеонаблюдения и позволит составить представление о перемещении горожан.
"Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице", -- пишет газета "Коммерсант".
Информацию предполагается собирать с помощью уникальных MAC-адресов смартфонов. Считается, что собранная информация остаётся обезличенной, а не привязанной к конкретному человеку.