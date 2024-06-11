Еще три жителя Белгородской области ранены в результате атак беспилотников. В Шебекине дрон атаковал легковую машину, ранена женщина повреждены два легковых автомобиля. Мужчина пострадал в результате атаки дрона на "Камаз" между посёлками Чапаевский и Горьковский. Ещё один был ранен 9 июня в Безымене. Накануне сообщалось о пяти пострадавших в результате подрыва на мине в Шебекине. 11 июня в результате артобстрела Шебекина повреждения получили три частных дома и гараж. Помимо этого, ВСУ нанесли удары беспилотниками по поселку Новая Таволжанка и поселку Красное. Повреждения получили хозяйственные постройки и сельскохозяйственное предприятие. Также атакованы Богун-Городок, Екатериновка.

Три мирных жителя ранены в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА в Донецкой народной республики. Повреждены три жилых домостроения в Кировском районе Донецка и в посёлке Еленовка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. В Петровском районе Донецка украинским обстрелом убит мирный житель 1959 г.р. В Горловке украинским обстрелом убита мирная жительница.

В Курской области в течение дня обстрелы велись по селам Горналь, Гуево, Свердликово, Сргеевка, Волфино, Елизаветовка и поселку Теткино. В селе Горналь с коптера сбросили взрывное устройство, которое вызвало возгорание в нежилом домовладении. Также сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Локоть, деревни Успеновки.ВСУ ударили по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алёшки Херсонской области. Сильные повреждения получили здания и несколько гражданских машин.

Администрация президента Байдена сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещённая в России террористическая организация). «Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами», а также обвинениями в гуманитарных нарушениях. Теперь американцы заявляют, что провели "тщательную проверку" и не обнаружили "никаких доказательств" нарушений.

Ранее обнаружить такие доказательства для Запада не составляло труда. Например, здесь можно посмотреть сюжет о патронируемом "Азовом" украинском детском военном лагере, где дети 10-12 лет скандируют "Смерть, смерть москалям", "Нехай Москва лежит в руинах" и "Мы вернем Крым, за ним - Кубань" (сюжет снят шесть лет назад).

Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, расстрелянный возле своего дома в Старом Осколе Белгородской области, скончался в больнице.