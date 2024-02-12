 

Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской области убит мужчина; бойца СВО в РФ не пустили в кафе

Два частных дома повреждены в селе Козинка, три частных дома и четыре хозпостройки повреждены в селе Новая Таволжанка в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ.
В белгородском Шебекине крупные предприятия, повреждённые в результате обстрелов со стороны ВСУ, получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба; в феврале будут распределены следующие 300 млн рублей.
Мирный житель 1956 г.р. погиб в селе Казачьи Лагери Херсонской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника; также украинцы нанесли удары по населённым пунктам Днепряны, Подлесное, Алёшки, Кардашинка, Обрывка.
С начала 2024 года в ДНР украинцами разрушено порядка 390 жилых домостроений, 170 объектов гражданской инфраструктуры (в том числе объекты культуры, школы, детские сады). С 1 января в ДНР погибли 58 мирных жителей, 204 ранены, из них 9 детей. Участились случаи, когда украинцы атакуют беспилотниками именно гражданских: "С начала года именно только от беспилотников, и от сбросов с беспилотников, погибли 8 человек, 39 человек ранены".
 
 
 
В РФ в Нижневартовске бойца СВО не пустили в местный кафе-клуб, назвав его "рекламщиком" и обложив матом. 
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