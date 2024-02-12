Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской области убит мужчина; бойца СВО в РФ не пустили в кафе

азрушено порядка 390 жилых домостроений, 170 объектов гражданской инфраструктуры (в том числе объекты культуры, школы, детские сады). С 1 января в ДНР погибли 58 мирных жителей, 204 ранены, из них 9 детей. Участились случаи, когда украинцы атакуют беспилотниками именно гражданских: "

С начала года именно только от беспилотников, и от сбросов с беспилотников, погибли 8 человек, 39 человек ранены".