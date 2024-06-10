Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшая в Запорожской

Три человека - мужчина и две женщины - ранены
при атаке украинцев на Шебекино, частично отсутствует электроснабжение в Шебекине, Нежеголи и Ржевке. Затем стало известно, что в Шебекине подорвались на мине
три бойца самообороны и сотрудник телеканала "Россия 24". Репортёр в тяжёлом состоянии.
В ночь на 10 июня три украинских беспилотника пытались атаковать НПЗ в Ярославской области
, их удалось уничтожить.
Беспилотники ВСУ атаковали
буксир и баржу в Таганрогском заливе. Есть повреждения.
В Курской области атаками повреждены два административных здания – в городе Судже и посёлке Коренево.
В Пологах Запорожской области украинцы обстреляли частный сектор, погибла
женщина 1963 г.р., разрушен дом.
В ДНР из РСЗО обстрелян
Докучаевск. Мужчина 1949 года рождения и женщина 1957 года рождения ранены
при сбросе взрывчатки с дрона в Верхнеторецком, ДНР. Мужчина 1959 г.р. ранен
при атаке украинского дрона на автостанцию в Петровском районе Донецка, он получил открытый перелом бедренной кости.
В Каховке, Херсонская область, дрон ВСУ атаковал общественную приёмную, ранен
мужчина. После повторной атаки ВСУ в Каховке начался пожар
в жилом доме.