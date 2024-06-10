 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшая в Запорожской

Три человека - мужчина и две женщины - ранены при атаке украинцев на Шебекино, частично отсутствует электроснабжение в Шебекине, Нежеголи и Ржевке. Затем стало известно, что в Шебекине подорвались на мине три бойца самообороны и сотрудник телеканала "Россия 24". Репортёр в тяжёлом состоянии.
В ночь на 10 июня три украинских беспилотника пытались атаковать НПЗ в Ярославской области, их удалось уничтожить.
Беспилотники ВСУ атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе. Есть повреждения. 
В Курской области атаками повреждены два административных здания – в городе Судже и посёлке Коренево. 
В Пологах Запорожской области украинцы обстреляли частный сектор, погибла женщина 1963 г.р., разрушен дом. 
В ДНР из РСЗО обстрелян Докучаевск. Мужчина 1949 года рождения и женщина 1957 года рождения ранены при сбросе взрывчатки с дрона в Верхнеторецком, ДНР. Мужчина 1959 г.р. ранен при атаке украинского дрона на автостанцию в Петровском районе Донецка, он получил открытый перелом бедренной кости. 
В Каховке, Херсонская область, дрон ВСУ атаковал общественную приёмную, ранен мужчина. После повторной атаки ВСУ в Каховке начался пожар в жилом доме.

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