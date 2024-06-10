На выборах в Европарламент во Франции и Германии правые партии показали выдающиеся результаты

«Альтернатива для Германии» набрала на выборах в Европарламент в ФРГ 15,6% голосов, показав лучший результат в истории партии (в 2019-м году - 11%). Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ набрала лишь 13,9%, что стало худшим результатом в истории.

Во Франции партия президента Макрона «Возрождение» получила вдвое меньший результат, чем правоцентристская партия «Национальное объединение» (около 15% голосов против 32%). Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи. Теперь первый тур выборов депутатов во французский парламент нового созыва пройдёт 30 июня, второй - 7 июля.

Тем не менее, в целом на выборах в Европарламент лидирует поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия, на втором месте - левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Фон дер Ляйен уже заявила, что новое большинство в Европейском парламенте будет "проевропейским и проукраинским".