"Подъём правых партий" на выборах в Европарламент

Британская массовая газета "Дейли Мейл" публикует статью о подъёме "право-популистских" партий при начале выборов в Европейский парламент (проходят с 6 по 9 июня). Росту популярности правых в Европе послужили удорожание стоимости жизни, последствия ковидорегуляций, нелегальная миграция и упорное движение властей ЕС к "нулевым выбросам", что разрушает европейское сельское хозяйство.

Во Франции "центристской" партии Возрождения Эммануэля Макрона (политическая риторика которой вращалась вокруг сильной Европы и поддержки Украины) предрекают второе место по сравнению с правым Национальным объединением (по прогнозам, набирает треть голосов избирателей).

В Германии правая партия "Альтернатива для Германии" ведет борьбу за второе место с социал-демократами канцлера Олафа Шольца. На одного из политиков - членов АдГ - на этой неделе было совершено нападение с ножом, а чуть ранее в этом же городе (Мангейме) афганец зарезал полицейского и ранил ещё четверых человек.

Партия Джорджии Мелони "Братья Италии" "похоже, намерена укрепить свою власть"; в Нидерландах правая партия "За свободу" добилась больших успехов и ведёт борьбу с альянсом социал-демократов и зеленых за звание крупнейшей голландской партии.

В Ирландии усилились антимигрантские настроения, что привело к снижению поддержки левонационалистической партии Шинн Фейн, "прогрессивные и про-миграционные позиции которой, по-видимому, расходятся со многими представителями основного рабочего класса", - пишет "Дейли Мейл".

Наконец, в Венгрии и Австрии сильны позиции правых партий "Фидес" (партия премьер-министра Виктора Орбана) и "Партия свободы Австрии".



