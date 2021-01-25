 

В Европе снизилось энергопотребление и повысилось использование ВИЭ

В 2020-м году из-за "пандемии коронавирусной инфекции" энергопотребление в Европе снизилось на 4%. "Однако пандемия не повлияла на развитие возобновляемой энергетики".
Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива: из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива -- 37%.
11,6% всех потребностей ЕС в электроэнергии обеспечивалось за счёт установок, использующих энергию ветра, а в некоторые дни ветроэлектростанции покрывали более 100% потребностей отдельных государств-членов блока. По данным на 24 января 2021 года, на энергию ветра в Испании приходилось более половины выработки электроэнергии (54,8%). Следом идут Португалия и Греция, где доля ветровой энергии составила 46,4% и 36,7% соответственно.



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APN.ru