 

В 2010 году каждый десятый россиянин пострадал от киберпреступников; мировое потребление энергии из-за ИИ значительно вырастет

По данным Центробанка РФ, каждый десятый опрошенный россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников, женщины становились жертвами чаще мужчин.

"В прошлом году стало больше людей, которые столкнулись с киберпреступниками, при этом пострадал каждый десятый. Как правило, сумма потери была менее 20 тыс. рублей. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги. Примерно треть пострадавших от мошеннических действий по факту хищения денег обращались с заявлением в свой банк", - отмечает ЦБ.

Наиболее распространенной формой обмана остаётся телефонное мошенничество (звонок и СМС-сообщение), но увеличилось и число мошеннических случаев с использованием мессенджеров. 

 

Мировое потребление газа и возобновляемых источников энергии значительно увеличится в следующем десятилетии из-за использования генеративного искусственного интеллекта, считает исполнительный директор компании "Бритиш Петролеум" (BP) Мюррей Очинклосс. По его словам, это произойдёт, в первую очередь, из-за резкого увеличения использования генеративного ИИ, поскольку, например, при использовании чат-бота ChatGPT во многих сферах потребляется в десять раз больше энергии при поиске информации, чем в случае с обычными поисковыми сервисами.

Согласно исследованию Международного энергетического агентства на основе данных 8 тыс. центров обработки информации, мировое потребление энергии возрастет на 73% к 2026 году по сравнению с уровнем потребления в 2020 году


 

 


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