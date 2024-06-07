 

В Луганске 3 погибших, 35 раненых, в Белгородской области убита женщина, по всей границе Брянской построены оборонительные сооружения

 

Подъезд многоквартирного дома в Луганске обрушился после ракетного удара украинской армии (ракетами ATACMS), под завалами находятся люди, сообщается о 35 раненых и троих погибших, в том числе пострадал восьмилетний ребёнок. Повреждены более десяти домов и магазины. Затем стало известно, что повреждены две школы, три детских сада, Луганский колледж информационных технологий и один из корпусов Далевского университета.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на выезде из села Новопетровка Белгородской области, одна из женщин, находившихся в машине, погибла, ещё женщина и мужчина ранены. 

В Донецке ранена женщина 1987 г.р. при обстреле украинцами Петровского района города. 

По всей границе Брянской области с Украиной построены оборонительные сооружения, вторая линия построена на глубине 5-15 километров.

Ситуация в Харьковской области остаётся крайне сложной, обстрелы не утихают, от них страдают мирные жители, идёт эвакуация людей из занятых российскими войсками населенных пунктов.


 

 


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