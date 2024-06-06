 

Атакованы НПЗ и нефтебаза в Ростовской и Белгородской областях, под Белгородом трое раненых, тяжёлые бои в Харьковской области

 

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области в результате атаки со стороны ВСУ загорелись две установки атмосферно-вакуумной «трубчатки». Процесс тушения пришлось приостанавливать из-за повторной атаки со стороны противника.


В Старооскольском городском округе Белгородской области атакована нефтебаза, загорелся один из резервуаров, взрывной волной выбиты окна в здании охраны. В селе Грузское ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия, один грузовой автомобиль загорелся, другой серьёзно повреждён без возгорания. При атаке украинского беспилотника на Грайворон ранены сотрудник администрации города Максим Моисеев (заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа) и ещё одна женщина, повреждены здание администрации и два автомобиля. Ранена мирная жительница при атаке ВСУ на сельхозпредприятие в Репяховке. 

 

За сутки ВСУ 28 раз открывали огонь по ДНР, повреждены три дома и автобус.

Мирный житель села Желтое в ЛНР подорвался на взрывоопасном предмете во время прогулки по берегу реки Северский Донец.

В Лисичанске украинцы ударили по сотрудникам МЧС, работавшим на пожаре.

 

По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжёлые бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Украинцы используют западное вооружение и снаряды.

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