Воронежская область оказалась лидером по числу интересующихся русской классикой

Книжный сервис "Литрес" проанализировал интерес к русской классической литературе в разных регионах России за последний год, и выяснилось, что больше всего интересуются классикой в Воронежской области, на втором месте - Санкт-Петербург и Ленобласть, на третьем - Башкирия. Причём во всех этих регионах русской литературой больше интересуются женщины. Лишь в Иркутской области (четвёртое место) лидерами по уровню интереса к русской классике оказались мужчины, точнее, юноши в возрасте от 18 до 24 лет. Москва и Московская область стали пятыми в этом рейтинге, и здесь тоже классикой больше интересуются женщины.