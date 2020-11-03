 

Более 60% россиян не понимают современное искусство

 

Свыше половины россиян не понимают современное искусство. Об этом говорят данные опроса сервиса MyBook и Московского музея современного искусства: "Выяснилось, что более 60% опрошенных не понимают современное искусство, но только 15% признались, что совсем им не интересуются".


При этом 76% респондентов посещали музей хотя бы один раз за последний год, а 75% россиян ходили на специализированные выставки, посвящённые современному искусству. Наиболее выдающимся художником современности россияне назвали Энди Уорхола.


Опрос проводился к всероссийской акции "Ночь искусств". В нём приняли участие более 1,5 тыс. россиян. 70% опрошенных - женщины, 30% - мужчины, все в возрасте от 18 лет и старше. География - все регионы России.

 


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APN.ru