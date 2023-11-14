Цены на экзамены для мигрантов резко снизились; в Самаре вышедший на свободу мигрант избил местного жителя и выложил видео

В Самаре иностранец, выйдя из мест лишения свободы и находясь на территории РФ незаконно, избил местного жителя и выложил видео в сеть.

В Новосибирске семью мигрантов из Таджикистана, дети которых бросали камни в учительницу, выдворят из РФ за хулиганство. В 2023 году мать детей трижды привлекали к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Уроженка Таджикистана по приезде в Россию поставила на учет только себя, но не детей (отец детей при этом оставался в Таджикистане). Ранее семью мигрантов из Азербайджана выдворили из РФ за то, что их сын избил ребёнка в нижегородской школе, также их уличили в домогательствах.

Минобрнауки РФ хочет установить для мигрантов единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тыс. рублей (сейчас мигрант должен заплатить за экзамен для РВП или ВНЖ 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента - 3,8 тыс. рублей). Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 августа 2027 года



