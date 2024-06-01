Роспотребнадзор сказал, на какой регион пришлась треть всех заболеваний корью в РФ, и где чаще всего травились спиртом

Наибольшее число случаев кори в 2023 году зарегистрировано в РФ в Дагестане - 4 242 (заболеваемость - 132,63 на 100 тыс. населения), что составляет 32,4% от общего количества случаев по стране (для сравнения: в Москве, следующей на втором месте по заболеваемости корью, зарегистрировано 2 244 случая, то есть 17,18 на 100 тыс. населения). Два заболевших корью ребёнка (3 и 6 месяцев) в Дагестане умерли.

Наибольшее число случаев отравления спиртосодержащей продукцией зарегистрировано в Алтайском крае, Красноярском крае, Самарской области, Архангельской, Липецкой, Новосибирской областях, Чувашии и Туве. Всего с 2014 по 2023 год в России зарегистрировано 426 тыс. случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 116 тыс. случаев с летальным исходом (27,2%). В целом за это время показатель снизился на треть, продажа алкогольных напитков на человека с 2014 года снизилась на 21,5%.











