 

Украинцы атакуют российские регионы западным оружием, и западные СМИ это признают

Украинские дроны сбросили взрывчатку на жилые дома в курской деревне Тёткино, два дома загорелись.
В селе Пороз Белгородской области украинцы сбросили взрывчатку на школу, в Муроме атакой дрона повреждён жилой дом, также повреждён инфраструктурный объект связи. Частный дом повреждён в Мухине. В Грузском повреждены линии электро- и газоснабжения, сельхозпредприятие, автомобиль. В Шебекине дроном атакован движущийся легковой автомобиль.
Украинская артиллерия обстреливает Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Местных жителей призывают не выходить на улицы. Также под обстрелом Каменка-Днепровская.
В донецкой Марьинке в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль ранены мужчина, женщина и шестилетний ребёнок. Мужчина 1955 г.р. ранен при обстреле ВСУ посёлка Александровка на западной окраине Донецка.
Впервые под удар украинцев попал город Армавир на Кубани.
О том, что украинцы бьют по "старой" территории РФ западным оружием стали писать западные СМИ (упоминается объект к западу от Краснодара). 
Беспилотные летательные аппараты ВСУ могут пролетать до 2500 километров, сказал начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин. 
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APN.ru