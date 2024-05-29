Украинцы атакуют российские регионы западным оружием, и западные СМИ это признают

Украинские дроны сбросили взрывчатку на жилые дома в курской деревне Тёткино, два дома загорелись
.
В селе Пороз Белгородской области украинцы сбросили взрывчатку на школу
, в Муроме атакой дрона повреждён жилой дом, также повреждён инфраструктурный объект связи. Частный дом повреждён
в Мухине. В Грузском повреждены
линии электро- и газоснабжения, сельхозпредприятие, автомобиль. В Шебекине дроном атакован
движущийся легковой автомобиль.
Украинская артиллерия обстреливает
Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Местных жителей призывают не выходить на улицы. Также под обстрелом
Каменка-Днепровская.
В донецкой Марьинке в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль ранены
мужчина, женщина и шестилетний ребёнок. Мужчина 1955 г.р. ранен
при обстреле ВСУ посёлка Александровка на западной окраине Донецка.
Впервые под удар украинцев попал город Армавир
на Кубани.
О том, что украинцы бьют по "старой" территории РФ западным оружием стали писать
западные СМИ (упоминается объект к западу от Краснодара).
Беспилотные летательные аппараты ВСУ могут пролетать до 2500 километров, сказал
начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин.