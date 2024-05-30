 

Пятеро раненых в Белгородской области, генсек НАТО подтвердил, что ВСУ могут бить западным оружием по России

Два парома, автомобильный и железнодорожный, повреждены при атаке украинцев на Керчь. 
В Белгородской области на заправке при атаке дрона ранен мирный житель. Два мирных жителя ранены в результате украинской атаки на частный дом в селе Зозули. В Грузском ранен мужчина, повреждены филиал Почты России и храм, загорелся автомобиль. Раненый при атаке на сельхозпредприятие под Шебекином. Повреждена ЛЭП в Дорогощи, это село и Смородино частично остались без света. В Шебекине повреждён газопровод, в Красном загорелся автомобиль. 
В Темрюкском районе Краснодарского края беспилотник повредил трансформаторную подстанцию. Над Кубанью за утро сбиты шесть беспилотников.
После обстрелов остаются без света почти две тысячи абонентов Каменки-Днепровской и Великой Знаменки в Запорожской области. 
 
Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, рряд стран изначально не выступали против этого, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тем не менее он признал, что это эскалация ситуации, но успех России будет ещё хуже. По поводу отправки войск НАТО на территорию Украины Столтенберг сказал, что это потребует консультаций. 
В частности, ВСУ смогут использовать датские истребители F-16 для ударов по России.
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