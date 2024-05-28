 

Александр Григорьев, расстрелявший бандитов, напавших на его семью, погиб на СВО

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, который в 2016 году расстрелял из помпового ружья пятерых бандитов и позже был оправдан за это, погиб в зоне проведения СВО.
Зимой 2016 года на семью Александра напали пятеро преступников, находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. У одного из нападавших был нож, другой избил Григорьева палкой. Александр смог доползти до оружейного сейфа, из которого достал помповое ружьё и сделал несколько результативных выстрелов в нападавших, убив четверых и ранив одного. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), в его поддержку была составлена петиция, которая набрала порядка 14 тыс. подписей. После личного вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Григорьева освободили из-под стражи, осенью 2016 года уголовное дело было закрыто. 
Григорьев был мобилизован на фронт осенью 2022 года, получил орден Мужества и Георгиевский крест, медали Суворова и Жукова, 9 мая 2024 года был награждён медалью "За отвагу".
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