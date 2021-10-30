 

В РПЦ сказали, что смертельное ранение при самообороне нельзя считать убийством

 

Митрополит Иларион предложил не рассматривать как убийство, если человек смертельно ранил нападавших, защищая себя и свою семью:

"Если человек защищался, если на него напали, и в ходе самозащиты или защиты своих близких он нанёс такие телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно квалифицироваться как убийство, потому что у него не было намерений их убивать, и не он был нападающим".

Он сказал это, отвечая на вопрос об оправдательном приговоре жителю Тверской области Александру Зобенкову, который кухонным ножом убил троих мужчин, напавших на его семью с палками. Иларион подчеркнул, что "человек не может в суматохе, в темноте точно рассчитать силу удара, чтобы этих троих обезвредить, и при этом они остались живы".

Митрополит приветствует "такой поворот в российской судебной практике" и считает, что "российское законодательство в этом вопросе несовершенно и требует коррекции". Он выразил надежду, что и другие решения по подобным случаям, по которым "сейчас невиновные люди отбывают тюремные сроки", будут пересмотрены.

По версии следствия, Зобенков должен был убежать от нападавших, а не защищаться с ножом. 


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