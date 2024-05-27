67% россиян одобряют велосипедистов и только 30% - электросамокатчиков

положительно относится к велосипедистам, но только 30% поддерживают наличие на улицах электросамокатов. Каждый второй гражданин России хотел бы видеть велосипедистов на улицах чаще, негативно к ним относятся только 6% граждан. 16% россиян хотели бы видеть на улицах больше электросамокатчиков, 28% относятся к ним отрицательно.

Согласно исследованию "Авито", 67% россиян

Велосипед - любимый летний вид транспорта у россиян, 37% респондентов планируют присоединиться ездить на велосипеде в этом сезоне. При этом водить самокат этим летом планируют только 14% респондентов, из них 5% выберут обычный самокат и 9% - электрический.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства индивидуальной мобильности.

