 

67% россиян одобряют велосипедистов и только 30% - электросамокатчиков

Согласно исследованию "Авито", 67% россиян положительно относится к велосипедистам, но только 30% поддерживают наличие на улицах электросамокатов. Каждый второй гражданин России хотел бы видеть велосипедистов на улицах чаще, негативно к ним относятся только 6% граждан. 16% россиян хотели бы видеть на улицах больше электросамокатчиков, 28% относятся к ним отрицательно. 

Велосипед - любимый летний вид транспорта у россиян, 37% респондентов планируют присоединиться ездить на велосипеде в этом сезоне. При этом водить самокат этим летом планируют только 14% респондентов, из них 5% выберут обычный самокат и 9% - электрический.

 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства индивидуальной мобильности.

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APN.ru