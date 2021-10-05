38% участвовавших в выборах россиян сказали, что голосовали за ЕР

По данным "Левада-центра" (причислен к иностранным агентам), 55% опрошенных россиян ответили, что голосовали на выборах в Госдуму, и 38% из них сказали, что голосовали за "Единую Россию". Ещё 10% граждан отказались ответить, за кого они голосовали.

24% опрошенных ответили, что голосовали за КПРФ.

9% выбрали "Справедливую Россию -- За правду".

7% проголосовали за ЛДПР, и 6% -- за "Новых людей".

Прочие партии, согласно этому опросу, набрали 1% или менее.

Более половины голосовавших (58%) определились со своим выбором задолго до начала предвыборной кампании (в 2016 году таких было только 44%).

46% россиян ответили, что положительно относятся к электронному голосованию, 41% -- отрицательно. При этом тех, кто относится определённо отрицательно, было больше -- 23%, -- чем тех, кто относится определённо положительно (17%). Хуже всего к электронному голосованию относятся сторонники КПРФ.











