 

38% участвовавших в выборах россиян сказали, что голосовали за ЕР

По данным "Левада-центра" (причислен к иностранным агентам), 55% опрошенных россиян ответили, что голосовали на выборах в Госдуму, и 38% из них сказали, что голосовали за "Единую Россию". Ещё 10% граждан отказались ответить, за кого они голосовали.
24% опрошенных ответили, что голосовали за КПРФ.
9% выбрали "Справедливую Россию -- За правду".
7% проголосовали за ЛДПР, и 6% -- за "Новых людей".
Прочие партии, согласно этому опросу, набрали 1% или менее.
Более половины голосовавших (58%) определились со своим выбором задолго до начала предвыборной кампании (в 2016 году таких было только 44%).
46% россиян ответили, что положительно относятся к электронному голосованию, 41% -- отрицательно. При этом тех, кто относится определённо отрицательно, было больше -- 23%, -- чем тех, кто относится определённо положительно (17%). Хуже всего к электронному голосованию относятся сторонники КПРФ.


  

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