 

Атакован Геленджик, убитый и раненые в Орловской, Белгородской, Херсонской областях, Энергодаре

Украинцы впервые атаковали дронами Геленджик, в селе Криницы повреждено недостроенное здание.
В Ливнах Орловской области погиб водитель пожарной службы, который прибыл на место падения беспилотника, чтобы тушить пожар на АЗС, и в это время украинцы атаковали пожарных вторым дроном. Ещё трое сотрудников 8-й областной пожарной части получили ранения. Также повреждено административное здание.
В Грайвороне Белгородской области на автостоянке ранена мирная жительница, повреждены 13 автомобилей. Вновь обстреляны Шебекино и Муром, повреждены жилые дома и автомобили. Дроном атакована Берёзовка, повреждены два автомобиля. БПЛА сбит в Замостье, повреждены частный дом и автомобиль. В больницах сейчас находятся двое детей и 50 взрослых, пострадавших при обстрелах Белгорода и Белгородской области, трое в реанимации. После атаки дрона без света остались посёлки Дроновка и Смородино, сёла Дорогощь и Почаево обесточены частично. Обстреляны Нежеголь и Красное, повреждены частные жилые дома.
Вновь обстреляны Донецк и Горловка.
В Нижних Серогозах Херсонской области обстрелян пенсионный фонд (напротив - здание школы), ранены пятеро мирных жителей.
Два коммунальщика ранены при обстреле украинцами Энергодара, повреждены три автомобиля.

 


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