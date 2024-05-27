Атакован Геленджик, убитый и раненые в Орловской, Белгородской, Херсонской областях, Энергодаре

В Грайвороне Белгородской области на автостоянке ранена
мирная жительница, повреждены 13 автомобилей. Вновь обстреляны
Шебекино и Муром, повреждены жилые дома и автомобили. Дроном атакована Берёзовка, повреждены
два автомобиля. БПЛА сбит в Замостье, повреждены
частный дом и автомобиль. В больницах сейчас находятся двое детей и 50 взрослых, пострадавших при обстрелах Белгорода и Белгородской области, трое в реанимации
. После атаки дрона без света
остались посёлки Дроновка и Смородино, сёла Дорогощь и Почаево обесточены частично. Обстреляны Нежеголь и Красное, повреждены
частные жилые дома.