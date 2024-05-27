Атакован Геленджик, убитый и раненые в Орловской, Белгородской, Херсонской областях, Энергодаре

В Ливнах Орловской области погиб

одитель пожарной службы, который прибыл на место падения беспилотника, чтобы

тушить пожар на АЗС, и в это время украинцы атаковали пожарных вторым дроном. Ещё

трое сотрудников 8-й областной пожарной части получили ранения. Также повреждено административное здание.