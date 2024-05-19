В Британии десятки школьников-мусульман должны будут пройти перевоспитание из-за антисемитских взглядов

В Британии десяткам школьников-мусульман предписали участвовать
в правительственной профилактической программе Prevent ("
Предотвращение")
, поскольку они распространяли нацистские видео и мемы, в том числе утверждающие, что Адольф Гитлер был поклонником ислама. Как говорят британские чиновники, ранее в эту правительственную программу включали только белых подростков ("склонных к ультраправому экстремизму"). Британские учителя и правоохранительные органы очень удивлены таким поворотом событий и пытаются внушить мусульманским детям мысль, что "крайне правые" ненавидят мусульман так же сильно, как евреев.