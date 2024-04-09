 

Почти половина британских мусульман поддерживают ХАМАС, немецкие школьники рисуют свастику

46% британских мусульман признаются в симпатиях к ХАМАС (в Британии эта организация признана террористической). Только четверть британских мусульман признаёт, что ХАМАС действительно совершал убийства и насилие в Израиле 7 октября 2023 года, 40% заявляют, что этого не было, а ещё 37% говорят, что они "не знают" -- несмотря даже на то, что ХАМАС не отрицает совершённого насилия.
 
Следует отметить, что образованные британские мусульмане, получившие образование, не с меньшей, а с большей вероятностью придерживаются экстремистских взглядов, чем старшее поколение, не посещавшее университет.
"Я являюсь имамом уже двадцать лет и до сих пор возглавляю пятничные молитвы в своей мечети в Оксфорде. Начиная с 7 октября, молодые люди из моей общины с нескрываемым удовольствием рассказывали мне о массовом убийстве израильских солдат", -- рассказал имам Тадж Харджи в статье в "Дейли Мейл". Он отмечает, что проблема усугубляется: треть британских мусульман хотели бы, чтобы законы шариата применялись на территории Британии.
 

 

Немецкие школьники из восточных федеральных земель Германии стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях, сообщает "Шпигель". «Пишут о свастиках, нарисованных на партах и стенах, об антиконституционных символах в классных чатах, о нацистских приветствиях и отмечают, что все это "уже не маргинальное явление"», — констатирует издание, ссылаясь на совместное письмо студенческих советов из Берлина, Бранденбурга, Мекленбург-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. 


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