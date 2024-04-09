Почти половина британских мусульман поддерживают ХАМАС, немецкие школьники рисуют свастику

46% британских мусульман признаются в симпатиях к ХАМАС (в Британии эта организация признана террористической). Только четверть британских мусульман признаёт, что ХАМАС действительно совершал убийства и насилие в Израиле 7 октября 2023 года, 40% заявляют, что этого не было, а ещё 37% говорят, что они "не знают" -- несмотря даже на то, что ХАМАС не отрицает совершённого насилия.

Следует отметить, что образованные британские мусульмане, получившие образование, не с меньшей, а с большей вероятностью придерживаются экстремистских взглядов, чем старшее поколение, не посещавшее университет. "Я являюсь имамом уже двадцать лет и до сих пор возглавляю пятничные молитвы в своей мечети в Оксфорде. Начиная с 7 октября, молодые люди из моей общины с нескрываемым удовольствием рассказывали мне о массовом убийстве израильских солдат", -- рассказал имам Тадж Харджи в статье в "Дейли Мейл". Он отмечает, что проблема усугубляется: треть британских мусульман хотели бы, чтобы законы шариата применялись на территории Британии.