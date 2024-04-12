 

Британские мусульмане побывали в Афганистане и принялись восхвалять Талибан

Делегация из живущих в Британии священников-мусульман отправилась в Афганистан, познакомилась с лидерами Талибана (террористическая организация, запрещена в РФ) и нашла их "прекрасными". Британские имамы провели в Афганистане восемь дней, выступали по местному телевидению с восхвалениями талибов, а потом вернулись и занялись тем же самым в Лондоне (Лондонском университете королевы Марии). 
Член делегации, муфтий Исмаил Сатия, сказал собравшейся в университете аудитории из двухсот пятидесяти человек:
"Мы отправились в Афганистан с очень открытым сердцем... это напомнило мне истории сахабов (сподвижников пророка Мухаммеда), которые мы читали. Они напомнили мне о тех, кто жертвовал собой ради ислама, и о тех, кто был готов на все ради ислама".
Шейх Хайтам Аль-Хаддад выступил в защиту ограничения талибами образования для девочек, заявив, что любая критика этого шага является западной пропагандой, направленной на демонизацию бескомпромиссных исламистов:
"Западное светское влияние проникало в умы студентов, которые выступали против шариата, и в них зарождались многие пороки... когда пришло время восстанавливать страну, мы не можем мириться с разделением, и поэтому было временно приостановлено либеральное, светское образование".


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APN.ru