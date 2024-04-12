Британские мусульмане побывали в Афганистане и принялись восхвалять Талибан

"Мы отправились в Афганистан с очень открытым сердцем... это напомнило мне истории сахабов (сподвижников пророка Мухаммеда), которые мы читали. Они напомнили мне о тех, кто жертвовал собой ради ислама, и о тех, кто был готов на все ради ислама".