 

Защитит ли полиция Лию Заурбекову?

Уже больше полутора часов продолжается стояние чеченцев вокруг ОМВД по району Нагатино-Садовники

 

 
Родственники совершеннолетней и дееспособной гражданки России Лии Заурбековой демонстративно нарушают общественный порядок, осуществляя массовое собрание прямо на глазах у полиции. Но это даже не административное правонарушение, а, возможно, подготовка к преступлению.
 
На взгляд редакции АПН складывается парадоксальная ситуация - угроза совершения преступления по статье 126 УК РФ (похищение человека) налицо, об этом прямо заявила потерпевшая, о чём есть видео. Налицо также подделка родственниками Заурбековой документов в части ложного сообщения о её возрасте - полицейским они, первоначально, врали о том, что она несовершеннолетняя.
 
Однако сотрудники полиции даже не пытаются присвоить ей какой-то процессуальный статус и делают вид, что подготовившиеся к похищению гражданки России родственники просто так стоят возле отделения полиции. Прогуливаются в ночи, наверное.
 
Спасибо, конечно, что Лию не выдали потенциальным преступникам в руки, хотя могли бы. Однако же, хочется поинтересоваться - полиция Москвы собирается выполнять свои обязанности, или выходцы из одной из республик Северного Кавказа изолированы от общероссийского законодательства на персональном уровне и могут даже в Столице творить вообще всё что им в голову взбредёт?
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APN.ru