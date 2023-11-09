Кадыров будет увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский; троих сыновей Кадырова наградили высшим орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают чеченского языка. Об этом он заявил во время финального этапа конкурса на знание чеченского.
"Дети перестают думать на чеченском языке, а без этого они не могут быть чеченцами", - заявил Кадыров.
В конкурсе на знание чеченского языка призовой фонд составил 8 млн рублей, и ещё один миллион Кадыров добавил дополнительно самой младшей из участниц.
Троих сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий», сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.