Кадыров будет увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский; троих сыновей Кадырова наградили высшим орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают чеченского языка. Об этом он заявил во время финального этапа конкурса на знание чеченского.

"Если, будучи у вас в гостях, увижу, что дети моего соратника не знают свой родной язык, я сразу исключу его из нашей команды и оборву с ним все связи. Говорить на родном языке детей прежде всего должны учить родители. Без подрастающего поколения, знающего чеченский язык, у республики не будет будущего".

"Дети перестают думать на чеченском языке, а без этого они не могут быть чеченцами", - заявил Кадыров.

В конкурсе на знание чеченского языка призовой фонд составил 8 млн рублей, и ещё один миллион Кадыров добавил дополнительно самой младшей из участниц.