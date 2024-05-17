Чеченские официальные лица пошли на конфронтацию с российским обществом?

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию со сбежавшей из дома 19-летней чеченкой Лией Заурбековой, которую родственники требуют вернуть, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — написал он. - сообщает Росбизнесонсалтинг.

Редакции АПН представляется, что уважаемый господин Дудаев что-то путает. Совершеннолетняя и дееспособная гражданка России Лия Беслановна Заурбекова - не вещь, которую можно кому-то там "вернуть". В России действуют одинаковые законы для представителей всех национальностей и жителей всех республик. Вместо угроз наказания каким-то там непонятным виновным, господину Дудаеву, если у него есть какие-то сомнения в указанных фактах, следует взять и внимательно перечитать Конституцию РФ, обратив особое внимание на статью 60 и на статью 23 этого основополагающего документа.



Мы настоятельно просим официальное руководство Чечни поправить своего министра, ошибочно понимающего происходящее, а также свою роль и функцию как государственного деятеля.

Эта ситуация и эти публичные высказывания выглядят слишком конфрантационно, демонстративное пренебрежение законами Российской Федерации со стороны официальных лиц одной из российских республик недопустимо во время Специальной Военной Операции, оно раскалывает наше общество и должно быть дезавуировано.

