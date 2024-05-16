 

Чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники

В настоящее время группа чеченцев фактически перекрыла выход из ОМВД Нагатино-Садовники.
Внутри отделения полиции находится совершеннолетняя и полноправная гражданка РФ - этническая чеченка Лия Заурбекова, которую её родственники пытаются насильно увезти в неизвестном направлении.
 
Несмотря на то, что Лия отказывается с ними ехать и прямо говорит об опасности похищения, полицейские, пока не предприняли эффективных мер для того, чтобы удалить преследователей от отделения полиции.
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APN.ru