Чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники

В настоящее время группа чеченцев фактически перекрыла выход из ОМВД Нагатино-Садовники.

Внутри отделения полиции находится совершеннолетняя и полноправная гражданка РФ - этническая чеченка Лия Заурбекова, которую её родственники пытаются насильно увезти в неизвестном направлении.

Несмотря на то, что Лия отказывается с ними ехать и прямо говорит об опасности похищения, полицейские, пока не предприняли эффективных мер для того, чтобы удалить преследователей от отделения полиции.