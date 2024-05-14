Русскую семью с детьми выдворяют из Екатеринбурга в Казахстан

На Урале русскую многодетную присудили выслать из страны из-за нарушений миграционного законодательства.

Семья Морозовых жила в Екатеринбурге с 2017 года, куда они перебрались из Казахстана. В 2024 году они стали собирать документы для получения вида на жительство. Решение о депортации было принято из-за пропущенного срока, отведенного на дактилоскопию. Помимо выдворения, всем членам семьи запретили въезд в Россию на пять лет. При этом в Казахстане у семьи не осталось ни родственников, ни недвижимости.

"В 2024 году стали собирать документы на ВНЖ (вид на жительство). Нам рассказали, что мы не все документы сделали. Карту мигранта еще надо было сделать. Когда вставали на миграционный учет, нам об этом ничего не говорили. Мы сразу пошли делать эту карту, проходить дактилоскопию. Из-за того, что мы не вовремя сделали, то составили протокол на штраф — 2000 рублей. Мы не скрывались, готовы были оплатить. С февраля ждали заседание суда, оно было 25 апреля. Судья не слушала и за пять минут рассмотрела, вынесла решение о выдворении, хотя по данной статье можно ограничиться штрафом".