Мигранты готовили теракт на Ставрополье, в Екатеринбурге разливали палёный алкоголь

ФСБ РФ предотвратила теракт, который злоумышленники из Средней Азии готовили в Ставропольском крае. Они планировали начинить самодельную бомбу гвоздями в качестве поражающих элементов и взорвать её в одном из людных мест Ставрополья.

В Москве завершилось расследование фиктивной постановки мигрантов на учёт. Согласно имеющейся информации, в преступной деятельности были задействованы два организатора и десять участников. В период с 2019 по 2022 год они проводили фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев через хостелы Москвы и Подмосковья. Четыре соучастника объявлены в федеральный розыск. Начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов рассказал, что за 2023 год в Москве было вынесено решение о депортации из страны 42 тысяч мигрантов, в то время как выявлено 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.

Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Екатеринбурге на территории мигрантского гетто «Сортировка» накрыли цех, где мигранты разливали палёный алкоголь. Оперативники областного УЭБиПК и городского УМВД изъяли всю готовую продукцию и около 3500 бутылок, подготовленных к розливу, а также оборудование. По словам местного общественника Дмитрия Чукреева, деятельность этого цеха уже пресекали в прошлом году, но она возобновилась.