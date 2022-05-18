Саммит ОДКБ как тест на поддержку России.

Необходимо признать, что официальным поводом для саммита стран – членов ОДКБ стал юбилей, а неофициальным косвенная процедура тестирования позиций стран ОДКБ по отношению ситуации России и Украины, а также обсуждение военного сотрудничества.





По-настоящему тест выдержал на 100 процентов, пожалуй, только лидер Белоруссии. Он отметил, что на фоне жесточайшего санкционного прессинга постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Белоруссия и Россия шельмуются и исключаются из международных организаций. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть!» Тест лидеров ОДКБ показал, что чувствовался небольшой «рассинхроном» лидеров стран ОДКБ, собравшиеся на этот юбилейный саммит в Москве.





Доклад лидера Казахстана Токаева был дезориентационный. Им были подняты проблемы безопасности, но не те актуальные, которые от него ожидали. Он проигнорировал недавнюю помощь ОДКБ и поднял миротворческую проблему ОДКБ. Лидеры стран ОДКБ мерили эффективность организации купированием январского кризиса в Казахстане, а Пашинян и Лукашенко обменивались выпадами. Оно и понятно Армения не была поддержана ОДКБ тогда, когда попросила помощи.





В целом, чувствовалось, что южные страны ОДКБ ещё не определились по отношению к установкам лидера России. Тем более, Россия не имела морального права требовать поддержки своей позиции по отношению к Украине, так как начала СВО не согласуя свои действия со странами ОДКБ.





Эти определённости странам ОДКБ ещё предстоит сформировать, а это, в свою очередь, будет зависеть от нескольких факторов:





1. Результата СВО России на Украине

2. Санкционно-экономического и политического влияния США и Запада на республики ОДКБ (Казахстан больше всего в группе риска).

3. Социально-экономического напряжения в странах ОДКБ, вызванного ухудшением экономического состояния, вызванного событиями на Украине и предстоящим изменением мироустройства.





Таковы результаты косвенного тестирования стран ОДКБ. А каковы результаты косвенного тестирования самой России? Россияне пока далеки от объективного понимания грядущего.





Согласно моему социально-психологическому экспресс-анализу, проведённому на основании социальных сетей и СМИ, большинство россиян в связи с ситуацией на Украине живут с установкой на возвращение к былой зоне комфорта. Есть значительная доля россиян, для которой эта проблема возвращения к былому комфорту вообще не стоит, так как их комфорт до сих пор не нарушался. Немалая часть россиян подбадривается, благодаря избирательному восприятию оптимистических контентов интернета. Другая часть россиян самоподбадривается, игнорируя как оптимистическую, так и тревожно-пессимистическую информацию из СМИ и интернета.





В целом, у большинства россиян уже частично произошла адаптация на ожидание к тому, что они не настолько проблематично будут лишены импорта, что это вызовет у них дискомфорт.





Многие россияне до сих пор надеются на то, что те проблемы, которые назревают и ещё не коснулись их, будут недолгими. Пока срабатывает бессознательная психологическая защита, наполненная оптимистическими ожиданиями и короткими сроками разрешения проблемы. Россияне самодеятельно и интуитивно выстраивают эти оптимистические сроки на основании наблюдения за военными, экономическими, политическими событиями, выступлениями президента и региональных российских лидеров, значительного понижения курса доллара не доступного для россиян.





Небольшая доля россиян, видя, что их жизнь и ценности существенно не изменились, редко вспоминают в течении дня о ситуации России в связи с Украиной. Встречаются и такие, которые вообще не вспоминают и даже не знают об этой ситуации, причём не имея старческой деменции.





Таким образом, необходимо признать, что экономическое и материальное положение россиян пока не настолько существенно изменилось, чтобы говорить о социально-экономическом напряжении.





Сколько времени этот период временной нечувствительности россиян к санкциям продолжаться? На каком этапе этих санкций начнутся социально-экономические напряжения? Сколько пройдёт времени до того момента, когда россияне, получавшие приличные стабильные зарплаты, почувствуют, что наступают иные времена? Сколько пройдёт времени, когда у россиян начнётся объективное понимание ситуации и исчезнут ожидания на краткосрочное возвращение к прежней жизни?





Россияне ещё не настолько вышли из зоны комфорта, чтобы ожидать возвращения к былой зоне комфорта. Пока зона комфорта нарушается только благодаря воспринимаемой информации о событиях, которые далеки от россиян.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин