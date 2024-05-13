 

Германский суд разрешил контрразведке продолжать слежку за партией "Альтернатива для Германии"

Суд в ФРГ подтвердил вердикт от 2022 года, согласно которому партия "Альтернатива для Германии" была квалифицирована как "вызывающая подозрения в правом экстремизме", и разрешил продолжать слежку за ней.  

Три региональных отделения АдГ - в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, - признаны "правоэкстремистскими". Такая классификация означает, что спецслужбы имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за представителями партии. 

Сейчас у АдГ довольно высокий для Германии рейтинг -- на уровне 19%. Партия является второй по популярности, опережая Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. На первом месте в рейтингах идёт блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с рейтингом 30-31%


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