 

Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии

 
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к девятнадцати годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.
Осуждённый признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нём (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Гособвинитель требовал назначить Навальному двадцать лет лишения свободы.
Колония особого режима подразумевает более жёсткие условия содержания осужденных, включая ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.
 

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APN.ru