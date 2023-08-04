Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к девятнадцати годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Осуждённый признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нём (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Гособвинитель требовал назначить Навальному двадцать лет лишения свободы.

Колония особого режима подразумевает более жёсткие условия содержания осужденных, включая ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.



