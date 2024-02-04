Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке ранены трое

За сутки
в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Долгое (повреждён объект связи), Дроновка (повреждено частное домовладение), Задорожный (повреждены пять частных домов и ЛЭП), Вязовое (повреждено сельхозпредприятие), Надёжевка, Прилесье (повреждена ЛЭП). В воскресенье также атакованы: Демидовка
(повреждены частный дом, два автомобиля и газопровод), Старый Хутор
(повреждены гараж и частное домовладение).
В Курской области дронами атаковано
Тёткино, повреждены инфраструктурные объекты связи.
В Донецке обстрелян
детский сад в Куйбышевском районе. Трое мирных жителей 1952 г.р., 1961 г.р. и 1971 г.р. ранены
в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ и сброса взрывчатки с беспилотника.
В Херсонской области обстреляны
: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка.