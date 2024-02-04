 

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке ранены трое

За сутки в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Долгое (повреждён объект связи), Дроновка (повреждено частное домовладение), Задорожный (повреждены пять частных домов и ЛЭП), Вязовое (повреждено сельхозпредприятие), Надёжевка, Прилесье (повреждена ЛЭП). В воскресенье также атакованы: Демидовка (повреждены частный дом, два автомобиля и газопровод), Старый Хутор (повреждены гараж и частное домовладение).
В Курской области дронами атаковано Тёткино, повреждены инфраструктурные объекты связи.
В Донецке обстрелян детский сад в Куйбышевском районе. Трое мирных жителей 1952 г.р., 1961 г.р. и 1971 г.р. ранены в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ и сброса взрывчатки с беспилотника. 
В Херсонской области обстреляны: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка.


 


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