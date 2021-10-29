70% россиян мечтают о частном доме

Согласно опросу, проведённому совместно ВЦИОМом и "Дом.рф", около 70% россиян или 23 миллиона человек заявили о своём желании жить в загородном доме в окружении природы; чаще всего этого хотят люди в возрасте от 35 до 59 лет.

Большинство опрошенных представляет свой идеальный дом кирпичным и с площадью от 80 до 120 квадратных метров, в нём должно быть не менее четырёх комнат. Рядом с жильем на земле должны быть остановки общественного транспорта, удобные зоны отдыха и детские площадки.

Реально могут себе позволить перебраться в подобный дом в ближайшие годы 1,4 млн российских семей.



